PMP Suceava critică modul în care premierul interimar Florin Cîţu a alocat banii din Fondul de Rezervă al Guvernului, cele mai multe sume ajungând la localităţile conduse de primari PNL şi PSD. Conducerea PMP Suceava a amintit că Guvernul a deblocat un miliard de lei din Fondul de Rezervă iar cei mai mulţi bani au ajuns la primarii PNL, drept răsplată pentru votul acordat lui Florin Cîţu pentru a câştiga preşedinţia partidului. Mai mult, alocarea unor sume importante către primării conduse de PSD arată în mod clar înţelegerea care există între social democraţi şi liberali. PMP Suceava a mai transmis că această înţelegere va ieşi, cel mai probabil, la iveală atunci când Florin Cîţu va fi reinstalat în funcţia de premier al României, iar PNL va guverna cu sprijinul PSD.

Conducerea PMP Suceava a tras un semnal de alarmă şi asupra modului în care vor fi alocate şi fondurile din Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny. “Astfel, în condiţiile în care aproape toţi banii alocaţi din Fondul de Rezervă a Guvernului au ajuns la primarii PNL şi PSD, mai mult ca sigur că acelaşi lucru se va întâmpla şi cu fondurile din Programul Anghel Saligny, ceea ce reprezintă o discriminare clară faţă de localităţile conduse de primari din alte formaţiuni politice”, se spune într-un comunicat al PMP Suceava.

PMP Suceava a arătat că la alocarea de miercuri a banilor din Fondul de Rezervă, din 47 de localități cu primari PMP doar 19 au primit finanțare.

“În ceea ce privește județul Suceava, situația este și mai gravă, având în vedere că nici o localitate condusă de un primar PMP nu a primit bani la această alocare de fonduri”, se arată într-un comunicat al PMP Suceava.