Organizația Județeană Suceava a PMP trebuie să strângă cel puțin 30.000 de semnături pentru susținerea proiectului de lege pentru revenirea la alegerile primarilor din două tururi de scrutin. Secretarul general al PMP Suceava, Anca Gîtlan, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că această campanie de strângere de semnături a debutat ieri, iar ținta la nivel național este de peste un milion de semnături. „Am inițiat această campanie după ce ne-am consultat și cu alegătorii, pentru că este o nevoie acută de a corecta niște greșeli din trecut. Pentru că una dintre erorile politice și legislative a fost introducerea sistemului de alegere a primarilor în urma unui singur tur de scrutin”, a spus Anca Gîtlan. Ea a arătat că prin actualul sistem de alegere al primarilor s-a ajuns în situația în care unii edili nu au reprezentativitate în comunitățile locale. Secretarul general al Organizației Județene a PMP Suceava a dat ca exemplu cazul primarilor din Craiova și Galați, care au fost aleși cu doar 7,7%, respectiv 9,45% din numărul total al alegătorilor.

Anca Gîtlan a precizat că cei care doresc să semneze pentru susținerea inițiativei PMP de revenire la alegerea primărilor în urma a două tururi de scrutin o pot face și om line, la adresa www.2tururi.ro, sau pot veni la sediul PMP Suceava pentru a semna pe liste.

La rândul său, președintele PMP Suceava, Marian Andronache consideră că schimbarea sistemului de alegere al primarilor este un proiect extrem de important. Andronache a arătat că la ultimele alegeri locale, doar cinci primari din județul Suceava ar fi fost aleși după un prim tur de scrutin, având mai mult de 50% din voturile exprimate.