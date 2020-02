Secretarul general al PMP Suceava, Anca Mihaela Gâtlan, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că această formațiune politică vrea să implementeze modelul de succes de administrare al comunei Pojorâta, condusă de primarul Ioan Bogdan Codreanu, în fiecare localitate a județului. Anca Mihaela Gâtlan a spus că PMP Suceava va propune cei mai buni candidați pentru funcțiile de primar la alegerile locale din acest an. „PMP Suceava este o filială puternică datorită unor elemente de căpătâi de la care efectiv nu facem rabat: bună organizare, spiritul de echipă, energia bună, credința, onestitatea, dragostea pentru comunitate, pentru tradiție și pentru România. Ne batem să propunem cei mai buni candidați. Și avem deja peste 80 de candidați la primăriile din județ, cu acoperire în toate zonele județului și suntem hotărâți să facem performanță în acest an electoral. Dacă până de curând modul de lucru pentru filiala noastră era o abordare dinspre noi înspre potențialii lideri ai comunităților, perspectiva s-a schimbat în ultimul timp. Devine din ce în ce mai limpede pentru foarte multe persoane faptul că PMP este un partid serios, aflat pe un trend crescător în opțiunile electoratului, iar această creștere are loc pe un fundament sănătos a cărui structură de rezistență rezidă în eforturile noastre constante pentru ducerea la îndeplinire a unor proiecte sănătoase, menite să facă bine cetățenilor și nu intereselor punctuale ale unor actori de pe scena politică”, a precizat secretarul general al PMP Suceava. Anca Mihaela Gâtlan a subliniat că multe persoane cu o imagine ireproșabilă în interiorul comunităților din care fac parte au venit în ultimul timp înspre PMP Suceava.

„Sunt și oameni care până acum nu au mai făcut politică dar și persoane care au activat politic până acum dar au fost dezamăgite de modul în care alte formațiuni politice au înțeles să se pună în slujba cetățenilor. Fiecare candidat pentru funcția de primar intră în competiție cu echipa de consilieri locali. Și ne focusăm ca fiecare listă să conțină oameni profesioniști în domenii complementare în așa fel încât oferta PMP pentru fiecare localitate în parte să poată să satisfacă necesitățile administrative specifice fiecărei localități”, a arătat Anca Mihaela Gâtlan. Ea a mai spus că PMP Suceava are deja și peste 1.500 de candidați la Consiliile Locale din județ și urmează să fie desemnați candidații pentru fiecare localitate în parte.

Anca Mihaela Gâtlan a precizat că PMP, prin oamenii săi, poate conduce cu succes orice primărie din județul Suceava. „Acest lucru s-a demonstrat prin administrația de excelență de care a avut parte în ultimii ani comuna Pojorâta. Acesta este nivelul de performanță și modelul de administrare pe care dorim să-l implementăm în fiecare unitate administrativ teritorială a județului. De asemenea, am identificat profesioniștii din echipă care se vor bate de la egal la egal cu viitorii competitori și pe lista pe care o vom propune și pentru Consiliul Județean Suceava. PMP va fi un actor important și la nivelul conducerii județului. E clar că a venit vremea oamenilor harnici, este vremea oamenilor cu adevărat implicați pentru comunitate”, a încheiat Anca Mihaela Gâtlan.