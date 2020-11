Partidul Mişcarea Populară a luat act de scrisoarea deschisă a celor 50 de personalități din mediul academic, universitar si din societatea civilă care militează pentru o Românie civilizată şi europeană, din care să fie stârpit flagelul imposturii. Având în vedere istoricul acţiunilor politice ale partidului, valorile şi principiile pe care le împărtăşim, dorinţa profundă de schimbare în bine a României în concordanţă cu aşteptările legitime ale cetăţenilor, PMP se angajează în mod ferm să acţioneze decis şi consistent întru implementarea măsurilor majore cuprinse în scrisoarea deschisă semnată de reprezentanţii societăţii civile.

De altfel, în programul de guvernare al PMP se regăsesc aceste măsuri de asanare morală a spaţiului public românesc. PMP este prima formaţiune politică din România care a solicitat înfiinţarea unei instituţii care să verifice din oficiu toate tezele de doctorat emise în ţara noastră şi care a militat pentru transparenţă totală a instituţiilor publice: contracte semnate şi facturi, dar şi un istoric clar al persoanelor care ocupă funcţii de decizie.

„PMP a acţionat deja pentru punerea în aplicare a unor măsuri de sancționare a imposturii. După ce am avut un Prim-ministru plagiator precum Victor Ponta, multipli miniştri acuzaţi de acelaşi lucru, şefi de universităţi dovediţi că şi-au falsificat lucrările, este clar că problema este cronică şi trebuie rezolvată la nivel legislativ. Nu sunt suficiente acţiunile punctuale ale Justiţiei. Credem în aceste principii, pe de o parte, pentru că numai eliminând impostura vom putea atinge principiul meritocratic – doar oameni competenţi în funcţii publice. Pe de altă parte, pentru că societatea românească este sub un asediu de exemple negative promovate până la saturaţie. În plus, tocmai prin crearea sentimentului că doar impostorii reuşesc, clivajul dintre clasa politică şi societate creşte pe zi ce trece. Dacă vrem să închidem rănile trecutului, singura soluţie este promovarea oamenilor de valoare în locurile care li se potrivesc”, a declarat preşedintele PMP, Eugen Tomac.

Partidul Mişcarea Populară reaminteşte faptul că Preşedintele Traian Băsescu, pe vremea când ocupa funcţia de senator, a iniţiat o lege privind desfiinţarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale fondate de Gabriel Oprea, din care fac parte şi politicieni care au obţinut titluri academice prin furt intelectual. Legea a fost adoptată de Senat, fiind însă blocată de o majoritate toxică formată în jurul PSD la Camera Deputaţilor. PMP se angajează să ducă la bun sfârşit acest demers în ciclul legislativ 2020 – 2024.

De asemenea, PMP merge mai departe făcând un triaj intern al membrilor pe care îi propune pentru diverse funcţii publice.