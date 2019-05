PNL a câștigat alegerile din Suceava, după numărarea a 99,7% din voturilor exprimate în secţiile de votare din municipiul reședință de județ. Anunţul a fost făcut de viceprimarul PNL al Sucevei, Lucian Harşovschi. „În Municipiul Suceava, PNL câștigă!”, a anunţat Harşovschi pe pagina sa de Facebook. Pe locul doi s-ar afla Alianţa USR – Plus, care a reuşit să devanseze PSD. Clasamentul publicat de Lucian Harşovschi este următorul

El a arătat că rezultatele, după numărarea a 99.7% din voturi, sunt urmatoarele:

1.PNL – 11227 voturi

2.ALIANTA 2020 – 10994 voturi

3.PSD – 8130 voturi

4.PMP – 3710 voturi

5.PRO ROMANIA – 3318 voturi

6.ALDE – 1642 voturi