Președintele organizației județene a PNL, Gheorghe Flutur, a anunțat că PNL a câștigat la alegerile europarlamentare de duminică în 78 din cele 114 localități ale județului multe dintre ele cu primari PSD considerate fiefuri social democrate. ”PNL a bătut măr PSD în județul Suceava. Am câștigat în 78 de localități, multe dintre ele cu primari PSD sau considerate “fiefuri“ pesediste. Am câștigat de exemplu la Rădăuți, la Frasin și Vicovu de Sus, la Cajvana, Milişăuți, Udești, Todireşti, Panaci, Straja sau la Dumbrăveni, acolo unde Dragnea a lansat candidații PSD #NIMIC. 83.487 de suceveni au votat PNL în județul Suceava. Rezultatul votului arată forța echipei liberale în județul Suceava, fiind echipă fruntașă și la nivel național”, a declarat Flutur. El a mulțumit din nou tuturor sucevenilor care au ieşit duminică la vot și au votat pentru Parlamentul European și pentru Referendum și pentru votul dat PNL în județ.

