Primarul PNL al Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că președinta Organizației USR, Teodora Munteanu, va fi al doilea viceprimar. Celălalt este liberalul Lucian Harșovschi. El a declarat că a luat decizia în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții PMP și USR. Primarul a afirmat: „Este bine să avem un parteneriat local cu USR, având în vedere perspectiva guvernării PNL-USR. În plus, e bine să dăm o șansă și celor de la USR să arate ce pot când sunt la guvernare. Să intre în teren și să nu stea pe margine și să critice”. Ion Lungu a mai spus că actualul viceprimar PMP, Marian Andronache, va reveni la șefia Direcției Domeniului Public. Primarul a precizat că speră să aibă o colaborare bună cu Marian Andronache pe linie administrativă. Totodată, el și-ar dori o colaborare și cu PMP în Consiliul Local. În noul deliberativ vor fi nouă reprezentanți ai PNL, cinci ai PSD, patru ai PMP, trei ai USR și doi ai Pro România. Astfel, pentru a face majoritate PNL mai avea nevoie de trei voturi.

