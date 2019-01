PNL începe o amplă campanie de strângere de semnături pentru susținerea construirii autostrăzii A8 Moldova-Ardeal, denumită Autostrada Unirii, sau ”autostrada întoarcerii celor care sunt plecați la muncă în străinătate”, a anunțat vineri, președintele organizației județene a PNL, Gheorghe Flutur, într-o conferință de presă organizată la sediul partidului. Flutur a subliniat că realizarea acestei investiții este o prioritate zero pentru PNL precizând că este susținută și de președintele României, Klaus Iohannis.

”Mă bucur că și președintele României a anunțat această prioritate și trebuie să fim solidari și chiar să facem acest lucru. Pentru că s-au făcut studii de fezabilitate dar s-a renunțat la ele că-s prea scumpe. Am văzut că s-ar încerca un parteneriat public privat deși sunt bani europeni și îi dăm înapoi pentru că nu am reușit să-i cheltuim. Unde eram noi acum dacă această autostradă funcționa? Cât de ușor puteam vorbi de investitori străini care să vină sau români care să aibă curajul să investească acasă să poată transporta mai ușor mărfurile lor. Nu s-a întâmplat și va trebui să se întâmple”, a spus Flutur.

Pliante și afișaj stradal despre Autostrada Unirii

Gheorghe Flutur, a menționat că PNL a realizat pliante care vor fi distribuite sucevenilor cu scopul de a sprijini acest demers. ”PNL începe această ofensivă de susținere a construcției autostrăzii A8 Moldova Ardeal. Noi lansăm acest proiect ”Suceava la o oră de autostradă”. Am făcut un pliant și de astăzi am început și afișaj stradal despre acest proiect ”Sucevenii cer Autostrada Unirii. Vrem să clădim drumul care unește oameni ca noi”. Am trecut în mesajul nostru distanțele până la autostradă că asta vreau să prezint astăzi cum dezvoltăm orașul Suceava la 60 de km de autostradă la Târgu Neamț. Nu e mult pentru viteza de deplasare de astăzi localități la 60 de km de autostradă e ceva foarte facil ușor de dezvoltat. Câmpulung Moldovenesc la 89 de km de autostradă, și am avut în vedere drumul peste munții Rarău și Valea Bistriței și ieșirea la Poiana Teiului. Vatra Dornei la 96 de km de autostradă peste pasul Bilbor cu ieșire în Toplița la Ditrău, foate aproape la circa 100 de km de Târgu Mureș. Gura Humorului la 64 de km de autostradă și mă refer aici la conexiunea Târgu Neamț. Rădăuți la 97 de km de autostradă pentru că vorba de trecerea prin Suceava spre Fălticeni și Târgu Neamț. Siret și aici proiectul nostru este drumul expres Siret-Suceava-Dolhasca-Pașcani această legătură care să facă intersecția cu autostrada pentru că un alt proiect cu prioritate de grad zero al nostru este drumul expres care să lege nordul țării de București prin Pașcani. Fălticeni la 32 de km de autostradă, Mălini la 79 de km și avem în lucru proiectul care să modenizeze drumul care să lege Mălini de Borc. Și noi și județul Neamț avem proiecte finanțate pe PNDL și anul acesta începe modernizarea, Broșteni la 35 de km de autostradă, și Dolhasca la 26 de km. Am trecut câteva puncte și localități din Suceava ca să dăm o perspectivă inclusiv primarilor și viitorilor candidați de primar cum dorim să dezvoltăm județul nostru, cum dorim să coborâm turiștii de pe autostradă să le facem din mână, cu ochiul sau cum putem să-i convingem să vină în stațiunile din Bucovina. Trebuie să avem o gândire și o perspectivă în acest sen”, a explicat liderul liberal.

Parlamentarii PNL de Suceava pregătesc amendamente la Legea bugetului de stat pe 2019

Flutur a subliniat că a cerut parlamentarilor PNL de Suceava să fie de veghe și să pregătească amendamente la Legea bugetului de stat pentru 2019 pentru a prinde fondurile necesare realizării studiului de fezabilitate și începerii autostrăzii dar și pentru atragerea de fonduri europene. ”Și comisarul european anunță că sunt fonduri europene. Am văzut că Duvernul, dar nu vreau să intru în polemică, ca să disipeze puțin presiunea pe această construcție a autostrăzii ne-a mai dat o variantă de la Siret la Suceava care merge spre Iași. Foarte bine o salutăm și pe asta cum salutăm și autostrada Nordului care să ne lege de Baia Mare și să ne ducă spre Budapesta dar să se facă odată nu doar să le prezentăm prin Dubai sau prin alte părți că am visat noi o altă autostradă și să nu se facă nimic”, a spus președintele PNL Suceava.

Flutur: ”Pentru următorii ani nimic nu este mai vital și mai urgent decât deschiderea Moldovei către vest”

Gheorghe Flutur a subliniat că pentru următorii ani nimic nu este mai vital și mai urgent decât deschiderea Moldovei către vest arătând că viteza cu care se dezvoltă Ardealul față de județele din regiunea de nord est este neliniștitoare. ”Orice program de dezvoltare pe care-l discutăm astăzi fie că vorbim de sănătate, învățământ, mediul economic se raportează la lipsa infrastructurii sau la faptul că noi nu ținem pasul cu județele din vestul țării. Facem alianțe de dezvoltare est vest, discutăm programe locale, toată lumea se raportează la lipsa infrastructurii. Prea mult a fost desenată autostrada care ar trebui să lege Moldova de Ardeal. Or după aproape 30 de ani de zile suntem în continuare rupți iar viteza cu care Ardealul se dezvoltă față de județele Moldovei este neliniștitoare pentru că una este să nu mai ai forță de muncă în Cluj sau în Arad pentru că au de lucru acasă și alta e să nu mai ai forță de muncă în Suceava pentru că sunt plecați la muncă în străinătate. Dacă ne uităm au început să se depopuleze școlile, grădinițele pentru că nu mai sunt copii. Se nasc mai mulți români și suceveni în Italia și în Spania decât acasă în județul Suceava. Dacă ne uităm la firmele care vin sau nu prea mai vin la licitație nu mai au forță de muncă nu au de unde o recruta. Toate astea ne îndreaptă spre un SOS nevoia unei autostrăzi rapide și nu desentate ci făcute”, a declarat Flutur.

Gheorghe Flutur: ”Luptăm ca să unim familiile”

El a recurs la statistici pentru a arăta dimensiunea dezastrului. Astfel, din investițiile în economia din România în ultimii 23 de ani județele Moldovei au atras doar 5%. ”Trebuie să ne sperie acest procent de 5%”, a spus Flutur. Apoi, în Moldova veniturile sunt cu 40% mai mici decât media națională, iar contribuția la PIB este de doar 10% deși aici este cea mai numeroasă forță de muncă. Din Moldova pleacă 1 din 5 tineri cu vârste între 25 și 39 de ani pentru salarii decente, și tot în Moldova sunt peste 31.000 de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. ”Sunt realități crunte. Eu cred că acum în ajunul discutării și așa târziu a legii bugetului de stat pe 2019 așa rebuie începută discuția pe proiectul de buget și nu altfel. Pentru că dacă nu o să ne uităm cu binoclul la ardeleni cum se duc înainte pentru că la Turda se lucrează la autostradă în alte zone se lucrează și diferența dintre noi și ei crește. Am avut An Centenar al Unirii dar de fapt al ruperii economice al provinciilor românești. Și aici trebuie noi liberalii să unim înapoi. Avem această obligație. Nu mai trebuie să spun de ce luptăm pentru asta. Luptăm pentru că vrem bunăstare și vrem să investească oamenii și aici să avem locuri de muncă, vrem familiile să le unim pentru că vorbim de familii, de parteriat. Familia nu înseamnă o dată pe an de Crăciun sau de Paști să vii să-ți pupi copii și după aceea să stai 11 luni departe de casă, familia înseamnă să-i asiguri condiții la cât mai mult să fie aici și nu să fim campioni la migrație și al forța de muncă în afară. Cred că asta este una din temele de bază ale familiei și ale unității să asiguri condiții economice. Cum i le poți asigura? Prin investiții inteligente în infrastructură”, a explicat liderul liberal.

”Cred că de 100 de ani de când aceste provincii s-au unit asta este cea mai importantă investiție. Păcat că nu s-a făcut în Anul Centenar”

Gheorghe Flutur face un apel sucevenilor ”dincolo de haina politică” să fie solidari cu PNL în demersul construirii autostrăzii pentru că vor fi solidari de fapt cu viitoaera generație. ”Noi trebuie să ne punem problema cine va plăti pensiile generației noastre? Cei care pleacă spre vest și plătesc la fondul de pensii din Italia? Nu. Noi trebuie să-i aducem acasă. Cum îi poți aduce? Prin investiții curajoase. Vom fi foarte insistenți pentru ca acest lucru să se întâmple și eu cred că de 100 de ani de când aceste provincii s-au unit asta este cea mai importantă investiție. Păcat că nu s-a făcut în Anul Centenar. De ce? Pentru că deschide spre Occident, spre piață, deschide spre civilizație și în felul acesta integrarea adevărată și a județelor Moldovei în UE acum se face pentru că mai greu se face pe Oituz, pe Ghimeș Palanca, pe Tihuța cum sunt drumurile astăzi. Se face dar cu 40 la oră. Noi trebuie să o facem ca și ceilalți cu 100 la oră”, a spus Flutur.

”Eu cred că aici nu avem nevoie să ne dăm replici unii altora. Aici trebuie să fim solidari și să fim solidari până acolo încât să fim mai apropiați între noi decât de conducerile partidelor noastre dacă acest lucru șovăie la București pentru că asta înseamnă solidaritate”

El a făcut același apel și partidelor politice din Suceava. ”Eu cred că aici nu avem nevoie să ne dăm replici unii altora. Aici trebuie să fim solidari și să fim solidari până acolo încât să fim mai apropiați între noi decât de conducerile partidelor noastre dacă acest lucru șovăie la București pentru că asta înseamnă solidaritate. Ce bine ar fi să spunem așa: Suceava la oa oră de Capitala țării cu avionul și la o oră de intrarea în autostradă spre vest și atunci se schimbă datele problemei în ceea ce privește perspectiva de dezvoltare a acestei zone, perspectiva copiilor noștri și a nepoților noștri care s-ar putea întoarce și ar putea face ceva pentru zona noastră”, a încheiat Gheorghe Flutur.