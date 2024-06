PNL a reușit în urma alegerilor de duminică să obțină două victorii mari în municipiile Vatra Dornei și Rădăuți. Actualul primar al municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a câștigat fără probleme competiția electorală în fața celorlalți contracandidați, la fel cum a făcut-o și viceprimarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, care a recâștigat pentru PNL primăria acestui municipiu.

O altă localitate importantă din județul Suceava a fost pierdută însă de liberali. Alegerile din comuna Șcheia au fost câștigate de social democratul Cristinel Burac, cel care în ultimii ani a ocupat funcția de viceprimar al acestei comune.