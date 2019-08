PNL Suceava a dat startul campaniei de strângere de semnături pentru susţinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de preşedinte al României. Campania a fost începută de președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Sucevei, Ion Lungu, deputatul PNL Suceava, Ioan Balan, care au fost prezenți la punctul de strângere de semnături din centrul municipiului Suceava. Cei trei lideri liberali au prezentat cetățenilor importanța susținerii candidatului PNL, Klaus Iohannis la Președinția României.

