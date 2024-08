PNL Suceava a marcat împlinirea a 33 de ani de la Proclamarea Independenței Republicii Moldova printr-un eveniment de marcă organizat de deputatul Ioan Balan. Evenimentul, intitulat „Tinerii unesc cele două maluri ale Prutului în Europa”, a avut loc în curtea interioară a sediului PNL Suceava și s-a desfășurat în prezența liderilor liberali, dar și a numeroși tineri din Suceava și Republica Moldova. Astfel, alături de aceștia au fost prezenți președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, președintele Organizației Municipale Suceava a PNL, deputatul Ioan Balan, deputații Angelica Fădor și Bogdan Gheorghiu, președintele Organizației Oamenilor de Afaceri, Dumitru Mihalescul, liderul tinerilor liberali din județ, Alexandru Focșăneanu.

Invitat al evenimentului a fost șeful Departamentului pentru Relația cu Moldova, secretarul de stat Adrian Dupu. Prezentatorul evenimentului, purtătorul de cuvânt al PNL Suceava, Alexandru Covașă, a precizat că acest eveniment continuă acțiunile dedicate tinerilor care au fost inițiate de liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur prin lansarea manifestului VOI – Viziune, Opțiune, Inițiativă”.

Invitat să ia cuvântul, Gheorghe Flutur le-a transmis tinerilor din Republica Moldova că au cea mai importantă misiune în procesul de aderare al acestei țări la Uniunea Europeană. „Va trebui să ne întâlnim mai des și să grăbim drumul vostru spre Uniunea Europeană și vă spune un om care a fost ministrul aderării în Uniunea Europeană, în 2005 – 2006 când am fost ministrul agriculturii, un capitol foarte greu pentru negocieri cu UE și știu prin ce am trecut. Acum negocierea ca Republica Moldova să intre în UE a început, iar fratele mai mare, România, trebuie să fie alături de voi. Trebuie să vedem cum facem să îi încurajăm pe cei de acasă să voteze pro european. Fiindcă să știți și noi aici în România încă avem nuclee nostalgice după trecut sau care au contestat drumul european. Și am să vă spun de ce. Poate că noi politicienii nu întotdeauna am confirmat. Lumea așteaptă să se întâmple ceva. Am intrat în Uniune trebuie să răsturnăm munții de mâine. Dacă nu unii spun: nu era mai bine în trecut? Să ferească Dumnezeu. Nostalgiile trecutului vin dacă noi clasa politică nu performăm. Și de multe ori și mă uit acolo la dumneavoastră în Republica Moldova există tendința de a se uita înapoi dacă e greu înainte. De asta să faceți un efort să vă convingeți părinții și bunicii pentru a merge pe drumul european pentru că acesta e drumul adevărat”, a precizat Flutur. El a subliniat faptul că România trebuie să întindă o mână fraților de peste Prut pentru a-i chema cât mai repede în UE. „Despre asta e vorba. Și eu știu ce e acasă la dumneavoastră, știu ce face Rusia. Face și la noi prin forțe care au înviat acum și au scos capul. Și atunci generația tânără are o misiune uriașă să se mobilizați iar noi să vă încurajăm și să vă încărcăm bateriile. De asta suntem aici. De asta ați venit la PNL, care este cea mai puternică forță pro-occidentală. Pot să se supere partenerii de azi din coaliție. Garanții drumului european al României după Revoluție a fost PNL. Haideți să folosim aceste întâlniri și aici și la Putna și la Voroneț și în diverse programe și data viitoare să aduceți cu dumneavoastră pe cei mai suciți, cu filetul pe stânga care încă nu cred în valori europene. Să le arătați ce înseamnă aderarea României de câți ani e în UE. Să vedeți că au început să se dezvolte școlile, spitalele, drumurile, turismul, instituțiile să funcționeze altfel, pentru ca oamenii de acolo să creadă”, a mai declarat Flutur.

Invitat să ia cuvântul, liderul Organizației Municipale Suceava a PNL, deputatul Ioan Balan le-a vorbit celor prezenți cât de importantă este implicare tinerilor în acest proces de aderare a Moldovei la UE. Ioan Balan a spus că în urmă cu ceva ani Gheorghe Flutur îi spunea „tânărul Ioan Balan”, iar acum le vorbește ca un om cu experiență și cu părul mai cărunt. De precizat că Ioan Balan a ținut să îi prezinte celor care au participat la eveniment pe finii săi Bianca și Alexandru, cel mai vechi susținător al său, respectiv cel mai mic susținător pe care îl are în activitatea sa politică.

Apoi, Ioan Balan a spus că își dorește ca granițele dintre România și Moldova să dispară odată cu aderarea la Uniunea European. „Vorbim despre Moldova, despre România, despre anii ‘90, despre poduri de flori, despre 33 de ani de independență, despre aceeași limbă, limba română, vorbită și în Moldova și în România de același neam, moldoveni, români, de aceeași națiune. Ne desparte o apă, ne mai desparte și o vamă, mai este și ceva gard. Însă parcursul acesta european ne garantează măcar că lucrurile acestea simbolic vor dispărea. Și chiar dacă rămânem cetățeni ai Republicii Moldova și cetățeni ai României vom fi aceeași în Europa, europeni. Este obligația noastră și a voastră a tinerilor moldoveni să faceți aceste gesturi de a sprijin aderarea la Uniunea Europeană”, a transmis Ioan Balan.