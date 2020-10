Potrivit unor surse politice de încredere, PNL Suceava este primul partid in județ care și-a definitivat listele de candidați pentru alegerile parlamentare care vor avea loc pe 6 decembrie 2020. În forurile statutare ale PNL Suceava au fost validate, astăzi, candidaturile pentru Camera Deputaților și Senat. De precizat că liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, recent că toți parlamentarii în funcție se vor regăsi pe locuri eligibile pe listele pentru viitoarele alegeri parlamentare.

Astfel, lista PNL Suceava pentru Camera Deputaților este deschisă de Ioan Balan, urmat de Angelica Fădor, Bogdan Gheorghiu, actualul ministru al culturii și de Dumitru Mihalescul. Pe locul cinci pe lista pentru Camera Deputaților este actualul vicepreședinte al Consiliului Județean, Viorel Seredenciuc. Pe lista pentru Camera deputaților se mai află actualul secretar de stat Gelu Puiu și tânărul Ovidiu Hrițcu.

Pe primul loc pe lista pentru Senat este se află senatorul Constantin Daniel Cadariu, iar pe locul al doilea este liderul femeilor liberale din județul Suceava, Cătălina Culipei. Pe următoarele două locuri sunt Radu Pentiuc și Tudor Plăcintă.