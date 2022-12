PNL Suceava a transmis astăzi un comunicat de presă în care arată că Guvernul PSD condus de Adrian Năstase a creat cadrul legal pentru vânzarea lemnului din România și i-a adus pe investitorii austrieci în țară.

„Da, ne amintim exact. În 2002, Guvernul PSD Adrian Năstase emitea Ordonanța 71 din 21 iunie 2002 privind contractele pe termen lung încheiate de Regia Națională a Pădurilor pentru vânzarea lemnului. Acesta a fost cadrul inițial de la care investitorii austrieci au venit în România.

Apoi Legea 654/2002, care se referă la acest lucru a fost votată de majoritatea PSD în Parlament. Mai este și o Hotărâre de Guvern, HG 1081 din 2002, aprobată de Guvernul Năstase.

Până la acea dată, în județul Suceava, avea o importantă cotă de piață Omar Hayssam, prieten bun al lui Ion Iliescu, cu fabrici și afaceri cu lemn la Moldovița și în zonă. Toată lumea știe, pentru că a fost și scandal, inclusiv cu sindicatele, referitor la actele normative menționate.

Da, ne aducem aminte de tranzacțiile făcute în perioada Guvernului PSD în domeniile lemnului, petrol, bancar.

Dacă nu sunt suficiente aceste date, putem intra în amănunte.

Rămâne întrebarea:

Oare să fie uitare, sau ipocrizie?

Anexăm o serie de documente”, se arată în comunicatul transmis de Departamentul de Comunicare al PNL Suceava.