Liberalii suceveni au transmis astăzi un comunicat de presă prin care răspund acuzațiilor făcute de PSD Suceava cu privire la președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Social democrații suceveni l-au acuzat pe Gheorghe Flutur că își asumă investițiile în modernizarea DN 17 deși aceste lucrări au fost făcute de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

„Vedem că la fiecare câteva zile PSD din Suceava iese cu comunicate de presă prin care îi denigrează pe liberali. Noi, liberalii, de când s-a format această Coaliție, nu am reacționat, pentru că într-o guvernare bunele și relele se împart între aliați. Referitor la atacurile insistente la președintele Consiliului Județean Suceava, ele au o altă unitate de măsură. După orice demers făcut pentru rezolvarea problemelor din județ, PSD-ul strigă în cor că dumnealui își depășește atribuțiile. Este de neînțeles cum pot ei să considere faptul că a face demersuri pentru rezolvarea problemelor din județ este o depășire a atribuțiilor. Să înțelegem atunci că este doar invidia lor cu privire la implicarea și rezultatele obținute de un președinte liberal? Să înțelegem că demersurile făcute pentru deblocarea modernizării Vămii Siret, deschiderea Punctului de Frontieră Vicovu de Sus, modernizarea drumului spre Rădăuți, demersurile pentru subvenționarea laptelui sau sprijinirea fermierilor din zona de munte sunt considerate de dumnealor că nefiind probleme care trebuie rezolvate pentru județul Suceava? Sau prezența președintelui PNL Suceava , săptămână de săptămână, la ședința Coaliției este un motiv de oftică pentru pesediștii suceveni? Această variantă ar explica multe. S-ar putea explica de ce ani de zile Suceava nu primea aprobare pentru înființarea unui Spital de copii, de ce centura Sucevei s-a blocat ani de zile, de ce Autostrada A7 a fost proiectată inițial până la Pașcani. Să fie doar pentru că la Suceava era un președinte liberal, iar miniștri erau de la PSD?

Domnilor de la PSD Suceava , chiar credeți că trebuie să stăm cu mâinile încrucișate, să asigurăm o majoritate pentru că în rest să fim călcați în picioare? Dacă mizați pe eleganța și bunul simț al nostru, întrebarea este… până când?”, se arată în comunicatul PNL Suceava.