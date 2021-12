Prefectura Suceava va fi condusă în conitinuare de Alexandru Moldovan. În urma negocierilor din această seară dintre liderii PNL și PSD, liberalii vor păstra conducerea Prefecturii Suceava. În urma negocirilor din aceasră seară, liderul PNL Florin Cîțu a declarat că în județele în care președinția Consiliului Județean este din partea unuia dintre partidele din coaliție, Prefecturile vor fi condise de un reprezentan al aceluiași partid. Cîțu a spus că de la această regulă ar putea fi una sau două excepții, ”dar asta e regula de bază”.

