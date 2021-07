PNRR e un storytelling politic care a fost plămădit în absența unei viziuni de ansamblu. Astfel, componenta tehnică este o mare lipsă în cadrul acestui document oficial al statului român care conține greșeli de scriere, diacritice (inclusiv vocabula România e scrisă uneori fără diacritice).

PNRR ne propune o narațiune care se ciocnește de realitate

PNRR ne propune o narațiune care se ciocnește de realitate, dar care se pliază discursului politic contemporan care abia acum își face rodajul tehnicii de storytelling.

Deși conține 1350 de pagini, componenta tehnică-administrativă este tratată în mod sumar prin metoda ”la hurta” sau cum, la modul colocvial, se spune în fotbal ”hai cu egalarea”. Cam așa și cu PNRR, un document care amintește mai mult de poezie, de tehnică de povestire, respectiv ”O România verde de culoarea pădurilor”, decât o căutare de armonizare a proiectelor de infrastructură cu o matrice a reformei și dezvoltării României.

Reziliență, modernizare și dezvoltare – un triplet modern al vocabularului politic

Reziliență, modernizare și dezvoltare – un triplet modern al vocabularului politic care în esență nu spune mare lucru. Vacuumul de semantică se extinde și în sfera tehnicului. Fiecare vocabulă devine puhav umplându-se de un înțeles cât mai cuprinzător.

Practic, PNRR a fost mai atent cu utilizarea unor cuvinte decât cu proiecte de anvergură unite de componenta tehnic-administrativă.

Practic, PNRR în varianta românească a scos la iveală talentele scriitoricești a unor funcționari români. Deși sună bine, PNRR ne arată chipul politic care îmbracă infrastructura din România.

Componenta tehnică e pe pricipiul do it yourself

Practic, componenta tehnică e pe pricipiul do it yourself– principiu care se va aplica instituțiilor publice din România responsabile cu implementarea acestor reforme reziliente. Politicul după ce se îmbracă de armătura stațiilor electrice, promițând o Românie mai verde ca pădurea se definește drept componentă strategică.

Se aduce vreun argument irefutabil acestui PNRR, care nici nu a trecut de girul oficialilor europeni? Desigur că nu…Avem promisiuni, micromanagement și cuvinte. Cum vom implementa PNRR? Păi, elita politică de sorginte guvernamentală ne promite o poveste de succes. Păcat că succesul nu vine la pachet și cu o solidă componentă tehnică.

Să parcurgem câteva crâmpeie din viziunea PNRR, o proză redusă ca valoare tehnică. Poate doar literară…

”În 2026 vom vedea 434 de km noi la autostrăzile A7 și A8, este contribuția noastră la datoria istorică față de români privind construcția de autostrăzi. Și pentru că suntem pe drumul spre viitor, vor fi construite pe aceste tronsoane 52 de stații electrice, cu 264 de puncte de încărcare. În total prin PNRR (transport, energie, fondul UAT) vom ajunge să avem câteva mii de stații de încărcare electrică”.

”Obiectivul acestei componente este de a dezvolta o infrastructură de transport durabilă și ecologică, cu standarde de siguranță adecvate, care să contribuie la finalizarea rețelelor transeuropene de transport (TEN-T) și la descongestionarea nodurilor urbane, stimulând în același timp tranziția către un transport sustenabil la nivel naţional, fiind vizate acţiuni orientate către dezvoltarea de măsuri „environmental friendly” pe noile sectoare de transport de mare viteză, asigurarea elementelor de protecție a mediului, precum şi a sistemelor inteligente de transport (ITS) și a măsurilor de siguranță rutieră”.

”Sectorul transporturilor nu este doar un pilon de sprijin pentru alte sectoare, ci are o contribuție majoră la reziliența unei economii, oferind o bază solidă pentru o redresare accelerată în cazul unor crize prelungite cu impact negativ semnificativ asupra societății în ansamblul ei”.

”Obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență”.

”Obiectivul specific al PNRR este și el corelat cu cel al mecanismului, detaliat în Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții”. Sursa: https://mfe.gov.ro/pnrr/

Să nu uităm că la început a fost cuvântul, chiar și pentru autostrăzi. Prin urmare, în loc de succes recomandăm un alt cuvânt – speranță.