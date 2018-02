În comuna Cornu Luncii va fi construită o poartă de intrare în formă de arc de triumf pentru celebrarea Centenarului Marii Unirii. Construcţia va fi ridicată pe drumul naţional DN2E în dreptul şcolii din localitate în zona în care în trecut a funcţionat vama. Primarul Gheorghe Fron a declarat că varianta finală a porţii tip arc de triumf a fost prezentată Consiliului Local iar în bugetul local a fost prinsă suma de bani necesară pentru realizarea construcţiei.

Proiectul a fost executat de o firmă din Iaşi. Poarta va avea înălţimea de 10 metri şi lăţimea de 15 metri. Pe o parte este inscripţionată cu mesajul „Bine aţi venit în Bucovina” iar pe cealaltă cu mesajul „Drum bun”. Pe coloanele verticale se regăsesc stemele comunei Cornu Luncii şi ale judeţului precum şi motive tradiţionale bucovinene. Pe timp de noapte poarta este iluminată tricolor. „Am luat în lucru mai multe variante până am ajuns la cea finală. Am dorit să fie o poartă de intrare ca un arc de triumf pentru că e ceva deosebit. Am plecat de la premisa că trebuie să fie o poartă care să reprezinte Bucovina. Ne-am gândit să punem pe ea mănăstirile însă era prea încărcată de aceea am optat pentru motive tradiţionale bucovinene aşa cum e la casele ţărăneşti vechi. Simple dar deosebit de frumoase. Vom instala poarta pe locul unde a fost vama lângă şcoală. Asta pentru a pune în lumină şcoala dar şi pentru a avea loc pentru festivităţi întrucât în zonă există un platou care se pretează la aşa ceva”, a explicat Fron.

Cel mai probabil poarta de intrare va fi construită pe schelet metalic.

Primăria Cornu Luncii mai are nevoie doar de avizul de la Drumurile Naţionale pentru a putea amplasa construcţia în locul propus. Arcul de triumf de la Cornu Luncii va fi inaugurat pe data de 6 noiembrie 2018. Primarul Fron a amintit că la data de 6 noiembrie 1918 Armata Română eliberatoare a trecut prin vama de la Cornu Luncii. „Pe 6 noiembrie Armata Română intră prin vama Cornu Luncii şi este întâmpinată cu flori. Pe data de 6 ajunge la Gura Humorului, pe data de 7 se îmbarcă în tren şi ajunge în Câmpulung şi Vatra Dornei şi de acolo pleacă mai departe spre Cernăuţi unde ajunge pe data de 11 noiembrie. Regimentul din Fălticeni a intrat pe la Cornu Luncii. Au mai intrat şi dinspre Buneşti. Regimentul din Botoşani intră în Suceava, regimentul din Dorohoi intră în Siret şi toate se întâlnesc pe 11 noiembrie în Cernăuţi. Noi acum vrem să reconstituim acele momente. Am vorbit cu primarul de Câmpulung, cu primarul de Gura Humorului şi cu primarul de Fălticeni. Mai trebuie să vorbesc şi cu primarul de Vatra Dornei să facem exact ce s-a întâmplat acum 100 de ani”, a mai spus Gheorghe Fron.