Prefectul Alexandru Moldovan a convocat astăzi o întâlnire de lucru ce a avut loc pe amplasamentul podului din localitatea Milișăuți, pe DN2H, km 4+776, în cadrul căreia au fost analizate stadiul lucrărilor realizate la acest obiectiv de investiție deosebit de importantă pentru locuitorii zonei Milișăuți – Rădăuți – localitățile limitrofe.

Au fost convocați reprezentanții Direcției Regionale Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Suceava, Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ), Primăriei orașului Milișăuți și ai constructorului, SC Test Prima SRL, fiind abordate următoarele subiecte:

1. Închiderea circulației peste pod a fost stabilită, conform contractului încheiat între beneficiar și constructor, pentru data de 20 octombrie a.c., după care constructorul va demara operațiuni de demolare, cofrare și construire. În data de 6 decembrie a.c. a fost stabilită aducerea pe amplasament a primului lot de grinzi, urmând ca cel de-al doilea să fie transportat pe amplasament funcție de graficul de execuție al lucrărilor.

2. În vederea construirii unei variante provizorii de circulație care va fi amplasată în limita stabilită prin protocolul încheiat între SGA și ABA Siret, DRDP Iași va depune o documentație pentru aviz modificator la cel obținut anterior de la SGA Suceava în cursul lunii iunie a.c.. Documentația va cuprinde coordonatele podului provizoriu, precum și mențiunea că după finalizarea lucrărilor podul provizoriu va fi dezafectat iar terenul va fi adus la starea inițială. A fost stabilită data de 17 octombrie ca termen limită pentru obținerea acestui aviz ( reprezentantul IPJ Suceava a dat asigurări că instituția va elibera propriul aviz în maxim 5 zile lucrătoare), urmând ca până la data de 20 octombrie să fie realizat și pus în circulație podul provizoriu.

3. În ceea ce privește sursa de finanțare pentru realizarea podului provizoriu, Instituția Prefectului va solicita în regim de urgență către instituțiile abilitate (Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, CNAIR, DRDP Iași) alocarea fondurilor financiare necesare.

4. În data de 21 octombrie a.c., în cadrul unei noi întâlniri la fața locului, reprezentanții instituțiilor prezente astăzi la ședința tehnică vor verifica respectarea calendarului convenit. În tot acest timp, DRDP Iași se obligă să informeze Instituția Prefectului cu privire la stadiul lucrărilor, la un interval de 2 săptămâni sau ori de câte ori apare o situație neprevăzută în șantier, astfel încât mass-media, populația orașului Milișăuți și localităților limitrofe să poată fi anunțate din timp cu privire la eventuale restricții sau interdicții de circulație.