Un incident care ar fi putut avea urmări tragice a avut loc luni pe un drum forestier din satul Benia ce leagă Pojorâta de Izvoarele Sucevei. Acolo un pod de lemn peste râul Moldova s-a rupt sub greutate unui camion încărcat cu balast mașina răsturnându-se în albia râului de la o înălțime de patru metri. Din fericire șoferul nu a pățit numic. Camionul aparținea Primăriei Moldova Sulița.

