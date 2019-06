Mâine se reiau lucrările de reparații de la podul rutier de peste râul Suceava, în zona Bazarului. De aceea, se va circula pe două benzi din patru, astfel că traficul va fi îngreunat. Lucrările au fost sistate în perioada Zilelor Sucevei. Într-o primă etapă s-au făcut reparații pe sensul de mers către Burdujeni, iar de mîine se vor realiza lucrări pe celălalt sens. Primarul Ion Lungu a spus în repetate rânduri că investiția este extrem de importantă. El speră ca totul să fie gata pînă pe 10 iulie.

, 3.0 out of 10 based on 4 ratings