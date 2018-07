Podul de peste rîul Suceava de la Milișăuți, situat pe drumul dintre Suceava şi Rădăuţi, va rămîne închis circulației pentru o perioadă mai îndelungată, după ce viiturile din ultimele zile au fisurat un pilon. Anunțul a fost făcut de prefectul Mirela Adomnicăi. Ea a spus că urmează ca specialiștii Direcției de Drumuri și Poduri Iași să stabilească măsurile necesare refacerii podului. Prefectul a declarat: „Am înaintat, deja, documentele către Direcția și Drumuri și Poduri Iași pentru a veni o comisie care să evalueze pagubele și în regim de urgență să demareze procedurile pentru încredințarea lucrării și repararea podului”. Mirela Adomnicăi nu crede că investiția va fi terminată în acest an. Prefectul a precizat că rutele alternative sînt: Ratoș -Dornești – Rădăuți şi Milișăuți-Solca-Păltinoasa. Pe de altă parte, Mirela Adomnicăi s-a declarat mulțumită de modul în care s-a intervenit pentru înlăturarea efectelor provocate de fenomenele meteorologice periculoase.

