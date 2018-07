Podul provizoriu construit peste râul Suceava, la Milișăuți, a fost închis astăzi după ce o viitură a afectat tuburile din structura acestuia. Potrivit spuselor prefectului județului Suceava, Mirela Adomnicăi, ploile abundente căzute duminică seara în zona comunei Brodina au provocat creșterea debitului râului Suceava. Mirela Adomnicăi a spus că astăzi, în jurul orei 11:00, viitura a ajuns în zona orașului Milișăuți, provocând deplasarea unui tub din structura podului. Mirela Adomnicăi a spus că în prezent se lucrează pentru refacerea porțiunilor afectate de viitură, existând posibilitatea ca podul să fie redeschis tot astăzi.

Podul provizoriu de la Milișăuți a fost deschis la mijlocul săptămânii trecute.

