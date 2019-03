Astăzi a fost deschisă varianta ocolitoare a podului peste râul Suceava din zona Verești, a anunțat președintele Consiliului Județean. Gheorghe Flutur, care a fost prezent la fata locului. Podul provizoriu prin albie are o lungime de 43 de metri și o lățime de 5 metri și are și placă de beton armat deasupra și un sistem special de prindere în albia râului. Varianta de ocolire, cu tot cu rampe, are 434 de metri.

„In 19 martie s-a deschis licitația pentru lucrările de execuție la pod, urmând să fie reabilitată deschiderea 4 a podului unde s-au uzat capetele de grindă. Sper ca în vara aceasta să se încheie lucrările pentru a putea relua circulația pe pod. Prin această variantă cu pod provizoriu se deblochează traficul între Udești și Verești pentru ca cetățenii din zonă să poată circula”, a declarat Flutur.