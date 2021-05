Vineri 4 iunie începând de la orele 18 : 00, televiziunea “Riposta” vă invită la o emisiune despre poezie, continuând cu o dezbatere asupra dronelor civile şi militare, avându-l ca invitat pe inginerul poet Cristian Bodnărescu.

În cadrul transmisiei TV va avea loc lansarea volumului de versuri “Amurgul Gol” semnat de Bodnărescu, carte ce include cel mai lung poem romantic-fantasy din literatura universală, “Demoniţa” – 109 strofe. Această emisiune va avea şi o parte de ştiinţă, abordând funcţiile dronelor civile, industriale şi militare. Inginerul Cristian Bodnărescu le va prezenta, el fiind unul din pionierii români care au construit drone la începutul deceniului trecut.

Cristian publică în ziarele grupului media “Riposta” încă decând acesta a luat fiinţă, apariţia sa la televiziunea cu acelaşi nume fiind o chestiune firească şi multaşteptată de cititori. Vă invităm să parcurgeţi o scurtă prezentare a omului de litere Bodnărescu, protagonistul emisiunii de vineri la Riposta TV:

„Să îl citesc pe poetul Cristian Bodnărescu a constituit pentru mine o surpriză deosebit de agreabilă: că ismele nu ne-au cotropit de tot, că se mai poate scrie poezie bună fără a scuipa pe valorile clasice, că poţi fi modern fără a fi ininteligibil şi că, în cele din urmă, poţi să scrii poezie „chiar dacă ai talent(!)”. Intuiesc lecturile domnului Bodnărescu solide, bine selectate şi bine asimilate. În ceea ce mă priveşte-evident strict subiectiv- l-aş situa, prin înzestrare, originalitate şi îndrăzneală, dincolo de frontierele temporale, de curente sau de stiluri, într-o familie „cel puţin” onorabilă, din care fac parte: Byron, Baudelaire, Poe, Bacovia, Artaud şi nu numai.” Gheorghe Junescu, fost director adjunct al Institutului Român din Veneţia.

În anul 2009 apare volumul creştin ,,Demonița” finanţat de editura Renaissance şi lansat la TVR (Televiziunea Română 1 si Televiziunea Română Internaţional).

“Poemul reprezintă, pe lângă recordul mondial al poeziei romantice-fantasy, o lucrare artistică originală, o penetrare în lumea spritelor demonice, o tentativă de plecare în aflarea unui adevăr. În poem se observă influenţa romantismului, însă Fantasticul domină perpetuu”, constată profesorul universitar doctor Teo-Teodor Marsalcovschi.

Prestigioasa editură „Națiunea” sub egida căreia figurează și cel mai vechi ziar românesc modern, cu același nume (din 1881), îl încadrează pe poetul Bodnărescu în volumul II al crestomației „Cu patria în suflet”.

Anul 2014 marchează legătura spirituală a poetului cu fraţii de peste Prut. Omul de litere Bodnărescu este invitat de onoare al festivalului internaţional “Primăvara europeană a poeţilor”, în Chişinău. Are astfel loc o conferinţă dedicată poeziei bodnăresciene la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, unde i se dedică compoziţii muzicale şi i se recită din creaţii. În sala bibliotecii este prezentă Televiziunea Naţională a ţării, dar şi Radioul Public. Zilele închinate poeziei se încheie printr-o întâlnire cu tinerii, la Biblioteca “Alexandru Donici”.

Anul 2019 este marcat de două evenimente culturale care îl implică pe omul de litere Bodnărescu: decernarea medaliei “Statuia Eroului Necunoscut” la gala jubiliară a asociaţiei “Tempora” şi prezenţa sa în calitate de invitat de onoare al parohiei ortodoxe “Sfântul Spiridon” din Reggio Emilia – Italia, după ce în anii trecuţi, invitaţii au fost cantautorul rock Ştefan Hruşcă şi preotul scriitor Constantin Necula.

Toate scrierile poetului văd lumina tiparului sub volumul cu titlul “Amurgul Gol”, lansat la Chişinău, în luna mai a anului 2021.

Grupul media “Riposta” a luat fiinţă în anul 2020 în Cetatea Târgovişte, el fiind compus din ziarul cultural-social ”9 Generaţie”, site-ul ”Riposta pe net” şi televiziunea cu acelaşi nume. Fondatorul Marius Dumitrache deja a reuşit să depăşească 55.000 vizite la fiecare transmisie şi mai multe milioane lunar, având şi câteva zeci de mii fani.

Temele de atitudine civică sunt abordate laolaltă cu rubricile de societate şi cultură, nelipsind nici transmisiile sportive. În scurt timp televiziunea a reuşit să devină liderul regional de presă şi chiar un nume la nivel naţional, ţinând cont de personalităţile marcante din toată ţara, pe care aceasta le promovează.

Partenerii media ai evenimentului sunt: site-ul “Riposta pe net”, radioul “Zidul”, revistele: “Patria Român㔺i “Credinţa Adevărată”, grupul media “Ne-cenzurat”, ziarele: “9 Generaţie”, “eCreator”şi “Suceava News”.