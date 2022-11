Casa de Poezie Light of ink & Teatrul Municipal “Matei Vișniec” Suceava, în parteneriat cu Casa de Pariuri Literare, vă invită la Seara de Poezie 3 (ediție nouă 2022-2023), vineri, 4 noiembrie 2022, ora 17.00 la Teatrul Municipal “Matei Vișniec” Suceava (spațiul expozițional – etajul al III-lea).

Invitatul întâlnirii este poetul Șerban AXINTE iar invitatul special muzicianul Daniel SPATAR.

Moderatorii serii sunt Gheorghe CÎRSTIAN & Vlad SIBECHI.

Moderatorii vor dialoga cu poetul Șerban AXINTE despre volumul “Păpădia electrică”, ediție sonoră, apărută la Casa de Pariuri Literare.