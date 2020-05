Forțele de ordine, constituite în echipe de polițiști și echipe mixte formate din polițiști, jandarmi, polițiști local și militari, au continuat să efectueze verificări în sistem integrat, pentru monitorizarea situației operative, cu accent pe modalitatea de respectare a restricțiilor de circulație, în filtrele instituite la limitele zonelor de carantină, respectiv de protecție, precum și în locuri de picnic, parcuri și alte asemenea locuri accesibile publicului pentru impunerea normelor legale instituite în perioada stării de urgență.

Pentru menținerea ordinii și siguranței publice, pe raza județului Suceava au acționat 464 de cadre M.A.I. (din care 349 de polițiști, 111 jandarmi și 4 polițiști de frontieră) și 121 polițiști locali și 21 militari MApN., consituiți în 283 de patrule, din care 145 patrule de poliție, 52 patrule mixte (din care 7 patrule mixte polițist – jandarm, 4 patrule mixte polițist – polițist de frontieră și 41 de patrule mixte polițist – polițist local), 51 de patrule independente de jandarmi și 35 de patrule de poliție locală.

Activitățile desfășurate în contextul răspândirii COVID 19, în ultímele 24 de ore, au constat în 70 misiuni, cele mai multe pentru verificarea respectării interdicțiilor impuse persoanelor aflate în izolare/carantină. Au fost verificate 368 persoane cu privire la respectarea interdicțiilor impuse și nu au fost aplicate sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor de izolare.

Au fost constatate și aplicate 35 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 46045 lei..

În perioada de referință a fost depistată 1 persoană care nu a respectat măsura privind restricționarea circulației, pentru care a fost constatată și aplicată o sancțiune contravențională.

Personalul MAI din cadrul dispozitivelor constituite pentru carantinarea municipiului Suceava și pentru asigurarea zonei de protecție au constatat 12 fapte de natură contravențională (4 pentru nerespectarea restricțiilor de circulație și 8 alte contravenții în context). Valoare totală a sancțiunilor contravenționale aplicate este de 6335 lei (2305 pentru nerespectarea restricțiilor de circulație și 4030 alte contravenții în context).