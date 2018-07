Într-un an, la numărul de telefon al Poliției Locale Suceava, 0230-212192 au fost înregistrate 931 de apeluri, iar majoritatea au fost rezolvate sau, după caz, transmise autorităților competente. Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat că oamenii sună la Poliția Locală pentru a reclama sau semnala diferite probleme din oraș. El a spus că din această săptămână Poliția Locală Suceava are și pagină de internet. Adresa este www.politialocalasuceava.ro, iar costurile sunt de 1.700 de lei și includ găzduire, asistență tehnică și mentenanță pînă la finele anului. Site-ul are doar rol de prezentare a unor informații referitoare la structură, norme metodologice și legislația în baza căruia funcționează, fiind oferite și datele de contact.