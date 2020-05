Poliția locală Suceava revine de vineri, 15 mai sub comanda municipalității după ce pe perioada stării de urgență s-a aflat în subordinea Poliției Naționale. ”Poliția locală revine înapoi la municipiul Suceava de sub comanda Poliției Naționale. Vreau spus că am avut o colaborare foarte bună și dintotdeauna am avut-o chiar dacă a fost Poliția Locală în coordonarea Poliției Naționale nu a fost nici un fel de problemă. De mâine revine cu toate competențele înapoi la Pimăria Suceava și ca atare vom avea oameni în toate zone fierbinți ale orașului pentru că vrem să facem tot ce este posibil să respectăm regulile, să respectăm distanțarea socială”, a declarat primarul Ion Lungu, într-o intervenție telefonică la Radio Top.