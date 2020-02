În urma continuării cercetărilor în cauza privind furtul comis de persoane necunoscute în perioada 10.01.-09.02.2020 din locuința în construcție aparținând unui bărbat din comuna Ilișești, de unde au sustras un cazan pentru țuică din cupru, un aparat de sudură, cabluri electrice și mai multe bunuri în valoare de 9.000 lei, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Șcheia au reușit identificarea autorilor ca fiind doi localnici, un bărbat de 20 de ani cu antecedente penale și celălalt de 26 de ani.

Cu ocazia cercetărilor, o parte din bunurile sustrase, respectiv cazanul din cupru cu toate componentele sale, aparatul de sudură electric și diverse scule și unelte au fost recuperate și predate persoanei vătămate.

În cauză s-a dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 20 de ani, ce a fost încarcerat în arestul I.P.J. Suceava.