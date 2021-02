În perioada 19-21.02.2021, între orele 18:00-24:00, în scopul impunerii unui climat de siguranță rutieră în rândul participanților la trafic, Serviciul Rutier Suceava împreună cu formațiunile de profil din județ au organizat acțiuni pe linia depistării conducătorilor auto ce conduc autovehicule publice sub influența băuturilor alcoolice, ocazie cu care au fost efectuate 323 testări cu aparatul etilotest şi aplicate 117 sancţiuni contravenţionale în valoare de 40.735 lei.

În cadrul acţiunii poliţiştii au reţinut în vederea suspendării 10 permise de conducere , au retras 10 certificate de înmatriculare şi au constatat 3 infracţiuni.