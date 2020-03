Poliția Suceava, cu sprijinul Asociației „Casa lui Patrocle” a dus astăzi mâncare pentru aproximativ 40 de papagali și porumbei care se află într-un spațiu de carantină, alături de proprietarul lor. Purtătorul de cuvânt al Poliției Suceava, Ionuț Epureanu, a declarat că că suceveanul a venit din Italia și a fost prins recent în timp ce își plimba câinele și 40 de papagali și porumbei. „Nu trăim cele mai bune zile dar sunt sigur că atunci când se va termina totul cu bine, vom ieși cu toții intariti după perioada asta, mai înțelegători și mai buni.

Sunt si eu conectat zilnic la tot ceea ce se întâmplă si mi-am descoperit chiar noi abilități. Incerc sa cresc moralul colegilor din teren si sa lucrez la mentalul social prin promovarea activităților poliției sucevene, raportat atât la munca specifică pusa in slujba sigurantei oamenilor cat si la acțiunile inedite care sa aduca pozitivism si sa dea consistență speranței ca totul va fi bine.

Fiecare intervenție are o poveste aparte. Inclusiv cu stangăcii polițienești, cu imperfecțiuni procedurale dar si cu momente amuzante sau inedite pe care ti le aduci aminte toata viața. Si e păcat ca unele din aceste lucruri sa nu fie cunoscute si de voi, si de oameni. Evident…nu o sa vorbesc de stangăciile noastre (de alea râdem doar noi sau si voi cand ne prindeti) ci de ineditul unor situații.

În cursul acestei săptămâni un sucevean a ales să vină în România din Italia. Traiul nu mai este nici acolo cum a fost. A venit cu cățel,cu purcel….aproape la propriu. A avut doar cățel si vreo 40 de papagali si porumbei. Alții vin cu Mercedes si figuri. El a venit cu o dubita Fiat si cu animalele pe care le îngrijește si le iubește. Ineditul apare din provocarea de tip ,,Joac-o pe asta daca poti” pentru polițiștii care au fost însărcinați cu masura carantinarii. Dar ne-am descurcat. Am cautat si am gasit soluții. Animalele sunt si ele acum in siguranță, iar stăpânul se poate bucura de compania lor.

Azi am fost acolo, la locația de carantină pentru ca asa i-am promis omului și asa e corect fata de sufletele pe care le îngrijește. Cu sprijinul Asociației ,,CASA LUI PATROCLE” si cu voluntari le-am dus saci de mâncare pentru animale, medicamente si produse de uz veterinar si alte lucruri necesare acestor necuvantatoare.

Ne-am echipat regulamentar, am purtat echipamente protecție, nu am intrat in contact direct cu persoana carantinata si am făcut o faptă bună.

Dragi colegi, suntem fără să ne dăm seama într-un război de o altă natură si dimensiune, dar timpul faptelor bune nu este trecut niciodată! Ca sa fie totul bine, trebuie sa mai si faci bine! Seara ușoară și liniștită! Sănătate și Dumnezeu sa ne ajute pe toți”, a declarat Ionuț Epureanu.