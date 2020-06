Politia Orasului Gura Humorului a fost sesizată astăzi dimineață cu privire la faptul ca intr-o familie din localitate, un bărbat de 48 de ani se manifestă agresiv. Patrula de serviciu formata din doi polițiști s-a deplasat la fata locului unde a fost asteptată in fata curții de tatăl bărbatului agresiv care a relatat polițiștilor că fiul său face scandal si s-a încuiat in baia locuinței, fiindu-i teamă să nu recurgă la un gest necugetat. ”Polițiștii au fost conduși de proprietarul locuinței in interior, dupa somatiile verbale un politist in varsta de 40 de ani procedand la forțarea ușii de acces in baia locuinței. In acel moment barbatul de 48 de ani l-a lovit pe politist cu un obiect ascuțit in zona subbratului stâng provocandu-i o plaga înjunghiata. Precizăm faptul ca polițistul purta maieul antiinjunghiere astfel încât leziunea nu a vizat o zona vitală. Cu ajutorul echipajului venit in sprijin s-a reusit imobilizarea agresorului, acesta fiind preluat si condus la sediul Poliției Orașului Gura Humorului pentru a fi audiat de către procurorul de caz sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj”, a relatat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție, Ionuț Epureanu. Politistul a fost transportat la spital pentru evaluare medicală fiind in afara oricărui pericol. Prin unitatea de parchet urmează să se dispună măsuri procedurale față de agresor in funcție și de evaluarea capacității de discernământ.