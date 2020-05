Polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Gura Humorului s-au sesizat cu privire la faptul că pe raza satului Runcu, comuna Cacica, se află o maşină intrată în şanţul din apropierea părţii carosabile.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au identificat un localnic de 31 de ani care a relatat că autoturismul în cauză îi aparține prezentând pentru control documentele de identitate atât ale autoturismului, cât și cele personale.

Bărbatul de 31 de ani a declarat faptul că, a încredințat autoturismul personal unui prieten, respectiv un localnic de 19 ani, care locuiește în apropierea locului faptei pentru a se deplasa la imobilul acestuia fără ca acesta să fie prezent în autoturism, însă într-un moment de neatenție a intrat în șanțul din apropierea locuinței provocându-i avarii ușoare.

La scurt timp la fața locului și-a făcut apariția şi tânărul de 19 ani, care a relatat faptul că nu el a fost la volanul autoturismului sus menționat, ci bărbatul de 31 de ani.

Întrucât ambele persoane emanau halenă alcoolică și nu s-a putut stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc evenimentul rutier, au fost testați de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultatele fiind de 0.73 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 31 de ani, respectiv 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul tânărului de 19 ani, după care, la spital li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de ,,conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe” şi ,,încredinţarea unui vehicul pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane care se află sub influenţa băuturilor alcoolice”, ce va fi soluţionat procedural.