Vineri seară în timp ce executau activități pe linie silvică, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Gălănești, pe DJ 178 C, de pe raza com. Frătăuții Noi, au depistat autoutilitară care circula pe DJ 178 C, pe direcția com. Bilca – com. Frătăuții Noi și care transporta material lemnos. Cu ocazia controlului efectuat s-a stabilit faptul că autoutilitara este condusă de un bărbat de 25 ani din com. Frătăuții Noi și că acesta nu deține aviz de însoțire a materialului lemnos transportat. Din acest motiv, transportul a fost condus la Atelierul de prelucrare a lemnului din cadrul Ocolului Silvic Putna, unde s-a solicitat sprijinul unui inginer silvic, din cadrul acestui ocol silvic, pentru inventarierea materialului lemnos. Cu această ocazie, s-a stabilit faptul că șoferul transporta cantitatea de 2.683 m.c lemn foc molid. Șoferul a fost sancționat contravențional conf. Legii 171/2020 M, iar materialul lemnos a fost confiscat, fiind predat în custodia O.S.Putna.