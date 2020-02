Polițiștii au confiscat 477,9 metri cubi de material lemnos, respectiv buștean și cherestea, în sumă de aproximativ 146.000 de lei, de la două firme din Stulpicani. De asemenea, cele două firme au fost amendate cu 55.000 de lei, fiindcă nu au respectat prevederile legii 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice. Între 31 ianuarie și 5 februarie, polițiștii de la „Economic” și lucrători ai Gărzii Forestiere au efectuat investigații pe raza ocoalelor silvice Stulpicani și Frasin, în cadrul unor dosare penale aflate în lucru sub coordonarea Parchetului de pe lîngă Tribunalul Suceava.

