Polițiștii suceveni au confiscat haine contrafăcute de aproape 16.000 de lei din târgul de la Cumpărătura și bazarul Sucevei. Potrivit unui comunicat de presă al Poliției Suceava, sâmbătă, 6 noiembrie 2021, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au acționat pe raza comunei Bosanci și a municipiului Suceava, pe linia prevenirii şi combaterii faptelor ilegale privind drepturile de proprietate intelectuală.

Au fost verificate 6 unități economice, au fost întocmite trei dosare penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „punere în circulaţie de produse purtând o marcă înregistrată sau identică”, faptă prev. si ped. de art. 102 alin.1, lit.b din Lg. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice și au fost ridicate în vederea expertizării peste 100 de produse de imbrăcăminte inscripționate cu mărci protejate pe teritoriul României în valoare de 15.700 lei.

Astfel, un bărbat 46 ani, din municicpiul Iași oferea spre comercializare în târgul auto din satul Cumpărătura, comuna Bosanci, produse de îmbrăcăminte inscripționate cu mărci înregistrate și protejate fără a deține certificate de calitate sau conformitate, existând suspiciuni că produsele ar fi contrafăcute. În cauza au fost ridicate mai multe produse, în valoare de 10.900 lei.

Un alt bărbat de 54 ani, din comuna Hemeiuși, județul Bacău, oferea spre comercializare în târgul auto din sat Cumpărătura com. Bosanci, jud. Suceava, produse de imbrăcăminte inscripționate fără a deține certificate de calitate sau conformitate, existand suspiciuni că produsele ar fi contrafăcute. În cauza au fost ridicate mai multe produse, în valoare de 2.700 lei.

De asemenea, o suceveancă de 51 ani oferea spre comercializare în Complexul Comercial Bazar din Suceava produse de îmbrăcăminte inscripționate cu mărci de prestigiu fără a deține certificate de calitate sau conformitate, existând suspiciuni că produsele ar fi contrafăcute. În cauza au fost ridicate mai multe produse, în valoare de 2.100 lei.

Persoanele au fost depistate în flagrant în timp ce ofereau spre comercializare produsele, criminalistice, în cauză fiind întocmit dosar penal, în care urmează a se efectua cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „punere în circulaţie de produse purtând o marcă înregistrată sau identică”, faptă prev . si ped. de art. 102 alin.1, lit.b din Lg. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.