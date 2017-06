Polițiștii suceveni au confiscat o autoutilitară plină cu lemne fără acte de la un tânăr de 26 de ani din comuna Baia. Șoferul conducea autoutilitara pe un drum județean din comuna Bogdănești. În urma verificărilor, echipa de control a constatat faptul că tânărul nu deține documente legale de proveniență a materialului lemnos, iar transportul nu figurează în aplicația informatică, motiv pentru care autoturismul a fost condus la sediul Ocolului Silvic Râșca. În urma inventarierii, specialiștii silvici au stabilit faptul că tânărul transporta ilegal cantitatea de 2,28 m.c. lemn de foc de esență fag, care a fost confiscată și predată în custodia Ocolului Silvic Râșca.

Șoferul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 5.000 lei, conform Legii nr.171/2010, iar autovehiculul, care aparținea tatălui acestuia, a fost indisponibilizat la sediul poliției.

