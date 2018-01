Poliţiştii suceveni au confiscat patru arme letale de la doi bărbaţi, unul din Suceava şi unul din Rădăuţi. În cursul zilei de vineri, Serviciul Arme Explozivi Substanțe Periculoase Suceava a organizat o acţiune pe linia prevenirii şi combaterii faptelor care aduc atingere regimului armelor de foc şi a muniţiilor. În urma unor controale, polițiștii i-au identificat pe un bărbat de 63 de ani din municipiul Suceava și un bărbat de 71 de ani din municipiul Rădăuți, ambii posesori de permis de port armă, care nu s-au prezentat pentru prelungirea valabilității permisului și nu au depus armele și munițiile deținute la un armurier autorizat în termenul legal de 10 zile de la expirarea acestuia.

În cauză s-au întocmit două dosare penale pentru comiterea infracţiunii de „nerespectarea regimului armelor și munițiilor”, ce vor fi soluţionate procedural, fiind dispusă măsura indisponibilizării a patru arme letale de vânătoare și a 20 de cartușe.