Polițiștii din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul de Ordine Publică – Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol împreună cu ingineri silvici din cadrul Gărzii Forestiere Suceava au organizat, joi, 31 martie, o amplă acțiune de control în cadrul Planului de Acţiune “Scutul Pădurii” pe linia respectării prevederilor legale privind transportul materialelor lemnoase. În doar câteva ore polițiștii au confiscate peste 20 de metri cubi de material lemnos, fiind depistate patru transporturi ilegale de lemne

Astfel, în jurul orei La ora 4:30, în orașul Gura Humorului a fost identificată in trafic o autoutilitară care transporta material lemnos, respectiv cherestea răsinoase. Conducătorul auto, din localitatea Plutonița, declarat faptul că nu deține documente de provenientă pentru materialul lemnos. In continuare, s-a procedat la interogarea aplicației informatice pe linie de silvicultură SUMAL CONTROL, ocazie cu care s-a constatat faptul că pentru autoutilitară nu a fost generat niciun aviz de însotire a materialului lemnos valabil in data de 31.03.2022, motiv pentru care autoutilitara a fost condusă la sediul Cantonul Silvic Izvor din cadrul Ocolului Silvic Gura-Humorului unde specialiștii silvici au procedat la inventarierea materialului lemnos rezultând un volum total de 3,67 mc cherestea răsinoase. În cauză, s-a dispus sanctionarea contraventională conform art. 19, alin. (2), lit. a) din Legea 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea fizică a cantitătii de 3,67 mc cherestea răsinoase care a fost predată în custodie reprezentanților Ocolului Silvic Gura-Humorului.

Tot în Gura Humorului, la ora 5:40, a fost identificat în trafic ansamblu auto format din cap tractor și semiremorca care transporta material lemnos, respectiv cherestea răsinoase. Conducătorul auto, din localitatea Dragoșa, a prezentat pentru control avizul pentru capul tractor pentru cantitatea de 15,165 mc cherestea răsinoase și avizul pentru semiremorca pentru cantitatea de 19,566 mc cherestea răsinoase. Având în vedere că existau suspiciuni cu privire la volumul de material lemnos transportat, autoutilitara a fost condusă la sediul Cantonului Silvic Izvor din cadrul Ocolului Silvic Gura-Humorului, unde specialiștii silvici au procedat la inventarierea materialului lemnos rezultând un volum total 18,449 mc cherestea răsinoase pe capul tractor, cu 3,284 mc cherestea rasinoase in plus fată de volumul inscris in avizul de însotire și un volum total de 23,131 mc cherestea răsinoase pe semiremorca, cu 3,565 mc cherestea răsinoase în plus fată de volumul înscris în avizul de însoțire.

În cauză, s-a dispus sanctionarea contraventională aplicându-se două sanctiuni contravenționale în valoare de 4.000 lei, conform art. 19, alin. (2), lit. b) din Legea 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea cantitătii totale de 6,849 mc cherestea răsinoase în valoare totală de 5.958,63 lei conform O.M. 119/2022.

De asemenea, în comuna Cornu Luncii a fost identificată in trafic o autoutilitară care transporta material lemnos, respectiv cherestea răsinoase. Conducătorul auto, din localitatea Slatina, a prezentat pentru control avizul pentru cantitatea de 4,80 mc cherestea răsinoase. Și în acest caz existau suspiciuni cu privire la volumul de material lemnos transportat, motiv pentru care autoutilitara a fost condusă la sediul Ocolului Silvic Mălini, unde specialistii silvici au procedat la inventarierea materialului lemnos rezultând un volum total 10,449 mc cherestea răsinoase, cu 5,649 mc cherestea rasinoase in plus fată de volumul inscris in avizul de însotire.

În cauză, s-a dispus sanctionarea contraventională cu amendă în valoare de 4.000 lei, conform art. 19, alin. (2), lit. b) din Legea 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea cantitătii de 5,649 mc cherestea rasinoase în valoare totală de 4.914,63 lei conform O.M. 119/2022.

Tot joi, la ora 08.15, în Gura Humorului a fost identificată in trafic o autoutilitară care transporta material lemnos, respectiv buștean de gater răsinoase. Conducătorul auto, din localitatea Negrileasa, a declarat faptul că nu deține documente de provenientă pentru materialul lemnos. In continuare, s-a procedat la interogarea aplicației informatice pe linie de silvicultură SUMAL CONTROL, ocazie cu care s-a constatat faptul că pentru autoutilitară, nu a fost generat niciun aviz de însotire a materialului lemnos valabil in data de 31.03.2022, motiv pentru care autoutilitara a fost condusă la sediul Cantonul Silvic Izvor din cadrul Ocolului Silvic Gura-Humorului unde specialistii silvici au procedat la inventarierea materialului lemnos rezultând un volum total de 4,93 mc bustean de gater răsinoase.

În cauză, s-a dispus sanctionarea contraventională a șoferului din loc. Negrileasa, jud. Suceava, cu amendă în valoare de 4.000 lei, conform art. 19, alin. (2), lit. a) din Legea 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea fizică a cantitătii de 4,93 mc bustean de gater răsinoase care a fost predată în custodie reprezentanților Ocolului Silvic Gura-Humorului.