Aseară, un bărbat de 31 de ani, din Gura Humorului, s-a ales cu dosar penal, după ce a fost rănit într-un accident rutier iar polițiștii au descoperit asupra lui un pistol pentru care nu posedă acte. Bărbatul a fost lovit pe strada Republicii din oraș de o mașină condusă de un tânăr de 22 de ani din Frasin. El se angajase în traversarea drumului pe trecerea de pietoni, dar pe culoarea roșie a semaforului electric destinat acestora. Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii au găsit la humorean un pistol cu gaze, prevăzut cu încărcător, însă fără muniție. Bărbatul a spus că a pierdut documentele de achiziționare a armei. Din verificările efectuate în bazele de date a rezultat că individul nu este autorizat pentru deținerea, portul și folosirea de arme și muniții. Humoreanul este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabandă calificată.

