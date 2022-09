Poliția Română a transmis că în urma perchezițiilor domiciliare făcute miercuri în județul Suceava la firme din domeniul forestier au fost descoperite și ridicate 18 laptopuri, 62 de telefoane mobile, 20 de medii de stocare, o armă neletală deținută ilegal, supusă autorizării, 198.510 lei, 87.075 de euro și 100 de dolari.

De asemenea, au fost descoperite 70 de elemente de muniție, deținute ilegal de o persoană, față de care a fost dispusă măsura suspendării dreptului de deținere, port și folosire a armelor și al munițiilor. Totodată, au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale la Legea nr. 171/2010, în valoare totală de 125.000 de lei, fiind confiscați 436,21 metri cubi de material lemnos, în valoare totală de 292.311 lei, 16.796 de bucăți de lambriu și 438 de bucăți de grinzi.

În urma controalelor de specialitate finalizate, până în prezent, au fost descoperite diferențe între stocurile faptice și scriptice ale depozitelor de material lemnos, și anume un minus de 701,65 metri cubi de lemn rotund, în valoare de 561.320 de lei, un plus de 78,7 metri cubi de lemn rotund, în valoare de 62.960 de lei și un minus de 113,87 metri cubi de biomasă, în valoare de 113.870 de lei.

Totodată, a mai fost descoperit un plus de 6,46 metri cubi de lemn de foc, în valoare de 3.230 de lei, un plus de 265,71 metri cubi de lemn de lucru, în valoare de 318.852 de lei și un plus de 547,85 metri cubi de cherestea, în valoare de 684.812,5 lei.

În situația a 11 depozite verificate, au fost indisponibilizați 21.289,18 metri cubi de material lemnos, în vederea efectuării de măsurători de specialitate, de către organele de control din cadrul Gărzii Forestiere, pentru stabilirea prejudiciului cauzat prin activitatea infracțională desfășurată, bugetului de stat și mediului înconjurător. Pe parcursul documentării activității infracționale, anterior efectuării perchezițiilor care au avut loc ieri, 28 septembrie, au fost confiscați peste 100 de metri cubi de material lemnos. Verificările și măsurătorile de specialitate sunt continuate în cadrul a două arii de exploatare și în cadrul celor 11 depozite.