În data de 29-30 iunie în intervalul orar 18:00-02:00, la nivelul Poliției Municipiului Suceava – Secția 9 Poliție Rurală Șcheia s-a organizat o acțiune în vederea îmbunătățirii climatului de ordine și siguranță publică și diminuării riscului rutier, ocazie cu care au fost controlate 98 de autovehicule, legitimate 104 de persoane și aplicate 21 de sancțiuni contravenționale în valoare de 9.395 de lei. În cadrul acțiunii polițiștii au reținut în vederea suspendării 1 permis de conducere, 4 certificate de înmatriculare și au constatat 1 infracțiune la regimul rutier.

