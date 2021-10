Poliția municipiului Suceava a fost sesizată prin SNUAU 112, de către o femeie din municipiul Suceava, despre faptul că, soţul său aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, provoacă scandal. La faţa locului s-a deplasat o patrulă de poliţie, ocazie cu care s-a constatat faptul că bărbatul aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a provocat scandal la domiciliu şi a lovit-o pe soţia sa, fiindu-i create leziuni. Ambii au fost conduşi la sediul Secţiei de Poliţie Burdujeni pentru continuarea cercetărilor. Fiind încheiat formularul de evaluare a riscului conform Legii 217/2003, a reieşit faptul că există risc iminent în cauză, femeia solicitând efectuarea de cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 199 alin. 1 rap. la art. 193 alin. 1 Cod penal, precum şi emiterea unui ordin de protecţie provizoriu împotriva soţului său. S-a emis de către poliţiști un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului, pe o perioadă de 5 zile, începând cu data de 29.10.2021. Din cauza stării psiho-fizice în care se afla, a fost solicitată o ambulanţă în vederea internării agresorului, la Secţia de Psihiatrie Burdujeni. În cauză s-a întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de lucrătorii de proximitate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie, faptă prevăzută şi pedepseită de art. 199 alin. 1 rap. la art. 193 alin.1 Cod Penal.