Polițiștii au reținut pentru furt o femeie din Șcheia și au recuperat un prejudiciu de peste 130.000 lei. Poliţia Suceava a transmis că în continuarea cercetărilor cu privire la furtul din locuință comis la data de 15.12.2020 comis în dauna unui bărbat de 68 ani din Suceava, în urma probatoriului administrat de către lucrătorii compartimentului „furturi din locuinţă” din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale Suceava s-a reuşit administrarea probatoriului care a condus la identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei, respectiv o femeie de 46 ani din sat/com. Şcheia.

Astfel, la data de 24 decembrie 2020, polițiștii au desfășurat o percheziție domiciliară la locuința acesteia, fiind recuperată suma de bani sustrasă.

Prin ordonanţa din 24.12.2020 a organelor de cercetare penală s-a dispus efectuarea în continuare a urmăriri penale faţă de suspecta de 46 de ani cu privire la săvârşirea infracţiunii de „furt”,

Tot joi, faţă de aceasta s-a luat măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca în cursul aceleeaşi zile procurorul, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava care supraveghează urmărirea penală, să dispună măsura controlului judiciar faţă de inculpată.

În urma reaudierii persoanei vătămate a reieşit faptul că prejudiciul creat în urma furtului se ridică la suma de 137.869 lei, sumă ce a fost recuperată şi restituită integral persoanei vătămate.