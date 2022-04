Luni la orele 04:15, în timp ce lucrătorii SPR 12 Preutești efectuau serviciul de patrulare pe raza de competență, au fost sesizați despre faptul că un conducător auto se află sub influența alcoolului. Polițiștii s-au deplsat cu operativitate pe drumul comunal din imediata apropiere a unui club din sat/com Preutești, unde a fost identificat un autoturism care corespundea informațiilor primite. La vederea echipajului de poliție, conducătorul autoturismului a încercat să se sustragă controlului și a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism. Ulterior, conducătorul auto a mers în retur aprox 10 m și a intrat într-un șanț. Conducatorul auto a fost somat verbal de mai multe ori pentru a coborî din autoturism, acesta a refuzat ambalând motorul pentru a ieși din șanț și a fost nevoie de spargerea geamului portierei stânga față pentru extragerea acestuia din autoturism. Șoferul a fost legitimat ca fiind un bărbat din com. Bogdănești. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Fălticeni în vederea recoltării a două mostre biologice de sânge. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe„ faptă prev. și ped de art. 336 alin 1 Cod Penal , și distrugere faptă prev și ped de art 253, alin.1 din Cod Penal ce va fi soluționat procedural de către lucrătorii din cadrul P.P. Preutești.