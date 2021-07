Polițiștii efectuează activități de căutare a minorei Balan Roxana Mihaela de 13 ani si 9 luni din sat Bănești, com. Fântânele, care în cursul zilei de joi, 29 iulie, a plecat de la domiciliu in jurul orei 13.00 fără a mai reveni.

La momentul plecării de la domiciliu minora era îmbrăcata cu pantaloni scurți albi cu roșu (in dungi), tricou și pantofi sport de culoare neagră. Minora are cca. 1,6 m înălțime, constituție atletica, ten deschis, păr șaten, față ovală.

În cazul în care observați minora sau dețineți date cu privire la aceasta va rugăm să apelați de îndată SNUAU 112 sau să vă adresați celei mai apropiate unități de poliție.