Polițiștii de frontieră din cadrul S.P.F. Siret au descoperit aproximativ 2.700 pachete cu țigări de proveniență Duty-Free, într-un butoi din plastic, ce plutea pe albia râului Siret. Țigările, în valoare de peste 31.500 lei au fost ridicate în vederea confiscării, în continuare se efectuează verificări sub directa supraveghere a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

Ieri, 20 martie a.c., la nivelul Sectorului Poliției de Frontieră Siret a fost declanșată o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate.

Astfel, în jurul orei 22.00, un echipaj al poliției de frontieră a observat pe direcția localității Siret, în apropierea liniei de frontieră, un recipient din plastic ce plutea în albia râului Siret.

Imediat, polițiștii de frontieră au procedat la verificarea zonei și la scoaterea acestuia din apă și au constatat că în interior sunt țigări. Totodată, a fost informată partea ucraineană în vederea cercetării în comun a evenimentului.

S-a luat măsura transportării recipientului cu țigări la sediul sectorului, unde, în urma inventarierii a rezultat cantitatea de 2.693 pachete cu țigări, de proveniență Duty-Free.

Țigările, în valoare de 31.508 lei, au fost ridicate în vederea confiscării, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. În continuare se fac verificări în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și a documentării întregii activități infracționale.