Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Suceava și Sectoarelor P.F. de pe raza județului Suceava, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, au demarat activități de monitorizare a unei rețele infracționale formată din mai multe persoane, specializată în contrabanda cu țigări de proveniență ucraineană.

Astfel, în ziua de 8 iulie 2017, în baza autorizaţiilor de percheziţie emise de către Judecătoria Suceava, poliţiştii de frontieră au descins la 8 adrese de pe raza localităților Rădăuți, Suceava, Ipotești, Cacica, Pârteștii de Jos și Humoreni.

În cadrul acțiunii au fost puse în executare două mandate de aducere, persoanele vizate fiind duse la sediul poliției de frontieră pentru audieri.

În urma perchezițiilor, a fost descoperită cantitatea totală de 1.517 pachete cu ţigări de provenienţă ucraineană, în valoare de 17.750 lei și 157 litri alcool, în valoare de 3.150 lei, bunuri ce au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Totodată, au mai fost descoperite sume de bani în lei şi valută, mai multe telefoane mobile și cartele, precum şi diferite înscrisuri, care au fost ridicate în vederea probării activității infracționale.

În cadrul acțiunii, polițiștii de frontireră au beneficiat de sprijinul lucrătorilor de la Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău și sprijinul de specialitate al Brigăzii de Operațiuni Speciale Suceava.

În urma probatoriului administrat în cauză, s-a dispus începerea urmăririi penale față de cinci persoane, domiciliate pe raza jud. Suceava, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

Cercetările sunt continuate de către lucrători din cadrul S.T.P.F. Suceava, sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în vederea documentării întregii activități infracționale.

