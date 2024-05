Sâmbătă, 4 mai a.c, în jurul amiezii, șeful Sectorului Poliției de Frontieră Brodina, comisar șef Costiuc Paul, împreună cu adjunctul acestuia, comisar Schipor Adrian alături de ceilalți colegi din cadrul aceluiași sector, au adus bucurie și multe zâmbete pe chipul mai multor familii, din zona de responsabilitate, din localitățile Sadău și Ulma.

Mare le-a fost bucuria în momentul în care au fost vizitați de polițiștii de frontieră, aducându-le un strop de speranță. Emoționat de situația acestor familii șeful sectorului ne-a mărturisit: ,,Cu siguranță, copilașii își vor aduce aminte de noi peste ani. Atunci când am decis să ne implicăm în această activitate umanitară, nu am stat prea mult pe gânduri și împreună cu ceilalți colegi am reușit să achiziționăm alimente, cozonaci, fructe și dulciuri pentru a le aduce un moment de fericire, în această perioadă. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră și vă dorim Sărbători binecuvântate!” An de an, în apropierea sărbătorilor, polițiștii de frontieră suceveni se implică în astfel de activități umanitare ce au ca scop și oferirea de sprijin moral celor aflați în nevoie.