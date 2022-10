În cursul zilei de ieri, politiștii Serviciului de lnvestigare a Criminalitatii Economice, au acționat în data de 05.10.2022, pe linia prevenirii și combaterii activitatilor ilicite din sfera traficului cu produse accizabile și a comerțului neautorizat, pentru descoperirea și combaterea faptelor prevăzute de Legea 241/2005, Legea nr. 82/1991 rep., OUG 54/2020 precum și a altor acte normative în vigoare.

Activitățile s-au desfașurat preponderent pe raza municipiului Falticeni și a comunelor adiacente, pe raza localitatilor Ipotești și Bosanci, dar și în zona Câmpulung Moldovenesc – Vama. În cadrul activităților au fost controlate 23 de unități economice. De asemenea, au fost constatate 4 infracțiuni economice și s-au aplicat 12 sancțiuni contravenționale în valoare de 75.000 lei.

Au fost confiscate 15.440 bucăți de tigarete de provenienta extracomunitara , diferite mărci în valoare aproximativă de 11.580 lei, articole vestimentare în valoare de 2.850 Euro, 40 de litri de băuturi spirtoase în valoare de 1.200 lei, alte bunuri și sume de bani. Valoarea totală a bunurilor confiscate este de circa 35.000 lei.

Totodată , pentru deficiențele constatate în mod repetat (vânzare fără respectarea legislației de produse accizabile și neînregistrarea în mod repetat a veniturilor obținute în evidențele contabile), politiștii au dispus suspendarea activitatii de comercializare a bunurilor accizabile pe o perioada de trei luni în baza art. 449 alin. 3 lit. c din Legea nr. 227/2015 pentru două societăți comerciale și suspendarea activității pentru un agent economic în baza art. 11 alin. 1 lit. d pct. ii din OUG 28/1999.

Tot în cursul zilei de ieri, în cadrul acțiunilor de verificare și control, politiștii au dispus și retinerea unui bărbat pentru 24 ore sub aspectul săvârșirii infarcțiunii de contrabandă.